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19:39, 6 марта 2025Экономика

«Криптоцарь» Белого дома рассказал об утраченных США миллиардах долларов

Бизнесмен Дэвид Сакс: Правительство США потеряло 17 млрд от продажи биткоина
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Дэвид Сакс

Дэвид Сакс. Фото: Samuel Corum - Pool / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Бизнесмен Дэвид Сакс, которого Дональд Трамп назначил «криптокоролем» своей администрации, рассказал, что американские власти потеряли миллиарды долларов. На его пост в Х (ранее Twitter) обратило внимание РБК.

Сакс подсчитал, что за последние 10 лет власти США продали 195 тысяч биткоинов. «Если бы правительство хранило биткоины, то сегодня они бы стоили более 17 миллиардов долларов. Вот во сколько обошлось американским налогоплательщикам отсутствие долгосрочной стратегии», — констатировал он.

По состоянию на 6 марта, согласно открытым данным, на криптокошельках, связанных с американским правительством, находится порядка 18,2 миллиарда долларов. Из них в биткоинах — 17,8 миллиарда — в биткоинах.

Трамп активно поддерживает криптовалюты и продвигает создание стратегического резерва криптоактивов. По его планам, туда должны войти Cardano, Solana и XRP, а также биткоин и Ethereum. 7 марта Трамп собирается провести в Белом доме криптосаммит.

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