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18:58, 4 июня 2025Россия

В России заявили о существовании плана «Большой Прометей» в отношении Киева

Военблогер Рыбарь заявил о плане «Большой Прометей» в отношении Киева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У России в отношении Киева существует план «Большой Прометей». Это следует из публикации российского военного блогера Михаила Звинчука, которая появилась в Telegram-канале «Рыбарь».

Рассуждая о реагировании на теракты и удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам, он отметил, что ответные меры являются вопросом не только военно-политического характера.

«Вариантов ведь хватает, и речь даже не об ударах по энергетике в приграничье или пресловутом "Орешнике". Присмотреться можно как минимум к давно предложенным мерам комплексного характера, вроде плана "Большой Прометей"», — написал Звинчук.

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Подробностей о том, что представляет собой этот план, военблогер не привел. При этом это не первое упоминание «Большого Прометея». Звинчук писал о нем еще 1 июня, отметив, что предложение по этому плану обозначили еще в августе 2024 года.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия может ответить на теракты со стороны Украины ударом «Орешника», однако сделает это неожиданно для Киева. Он также допустил, что атака будет проведена не в качестве мести, а как часть плановой военной операции.

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