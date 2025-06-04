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22:29, 4 июня 2025Культура

Врач заподозрил у похудевшего Киркорова серьезную болезнь

Врач Звонков: Резкое похудение Киркорова может быть вызвано анорексией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Резкое похудение российского певца Филиппа Киркорова может быть вызвано анорексией из-за чрезмерных попыток похудеть. Наличие у артиста серьезной болезни заподозрил врач-терапевт Андрей Звонков, он высказался об этом в разговоре с Life.ru.

«Если Киркоров, больной сахарным диабетом, причем в достаточно серьезной форме, постоянно получает инсулин, конечно, он станет так выглядеть. Плюс еще, я уверен, он как-то очень жестко за собой следит, пытается похудеть и, может быть, перестарался в своем похудении до анорексии», — заявил специалист.

При этом, по мнению Звонкова, могут быть и другие причины, объясняющие резкое похудение певца. Учитывая, как тяжело Киркорову дался выход из развившегося на фоне ожога сепсиса, эксперт порекомендовал певцу обследоваться на ВИЧ.

Ранее Филипп Киркоров вышел на связь с поклонниками в день рождения своего отца Бедроса Киркорова. Певец сообщил, что впервые встречает лето без отца, которого не стало в марте 2025 года.

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