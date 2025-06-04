Всех участников похищения бизнес-тренера в Москве задержали

В Москве полиция задержала 6 мужчин, участвующих в похищении Щепихина

В Москве полиция задержала шестерых мужчин, которые принимали участие в похищении бизнес-тренера Арега Щепихина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, всех задержанных доставили в территориальный отдел МВД.

Ранее сообщалось, что похитителей Щепихина отпустили и снова задержали.

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Его местонахождение до сих пор неизвестно.