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10:21, 4 июня 2025Силовые структуры

Похитителей бизнес-тренера в Москве отпустили и снова задержали

В Москве похитителей бизнес-тренера Щепихина отпустили и снова задержали
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве похитителей бизнес-тренера Арега Щепихина отпустили и снова задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сначала появились кадры, как шесть бородатых мужчин выходят из отдела полиции и садятся в Mercedes, на котором похитили Щепихина. Некоторые из них при этом улыбаются и даже что-то отвечают журналистам.

Однако позднее часть из них все-таки посадили в машину полиции. В результате с территории вокзала одна группа уехала в полицейской машине, а другие следовали за силовиками на Mercedes.

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Задержанные за похищение бизнес-тренера назвали себя росгвардейцами и предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству.

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