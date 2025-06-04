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08:21, 4 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты новые подробности о задержанных за похищение бизнес-тренера в Москве

Похитители бизнес-тренера Щепихина назвали себя росгвардейцами
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Shot

Задержанные за похищение бизнес-тренера Арега Щепихина назвали себя росгвардейцами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчины предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у них основания для такого задержания.

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Позже автомобиль удалось задержать в районе Киевского шоссе. В салоне был водитель и два пассажира. Бизнес-тренера там не было.

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