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00:46, 4 июня 2025Россия

Полицейские не нашли похищенного на Ярославском вокзале бизнес-тренера

Полицейские не нашли похищенного на вокзале Щепихина при задержании машины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «112»

В ходе задержания черного автомобиля Mercedes полицейские не нашли бизнес-тренера Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, во время задержания похищенного Щепихина в машине уже не было. Официально данная информация не подтверждена. Также неизвестно, что произошло с похищенным, на месте работает следственная группа.

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Им оказался бизнес-коуч Арег Щепихин. Ранее он опубликовал несколько роликов, в которых оскорблял чеченцев и мусульман. Позднее появилась информация о задержании похитителей.

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