Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

Оскорблявшего чеченцев бизнес-тренера Щепихина похитили в Москве

У Ярославского вокзала в Москве человека затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами. Как следует из видеороликов с места событий и свидетельств очевидцев, несколько человек схватили мужчину, протащили через весь вокзал и рамки металлоискателя, и увезли на машине с номерами серии АМР.

На кадрах запечатлено, как бородатые мужчины тащат кричащего человека в сторону Mercedes, заталкивают в багажник и уезжают. Он звал на помощь прохожих и просил вызвать полицию, но ему не помогли.

Очевидцы рассказали, что похитители были вооружены.

Похищенным оказался бизнес-тренер и блогер, оскорблявший мусульман, чеченцев, дагестанцев и блогеров

Похищенного мужчину зовут Арег Самвелович Щепихин, ему 39 лет.

Щепихин позиционирует себя как «единственный национальный спикер в России», ментор, наставник, маркетолог, имеющий опыт в образовании и инфобизнесе более 11 лет. Арег также называет себя бизнес-коучем, специалистом по бизнесу с Китаем, «визионером №1 в мире» и обладателем еще 18 профессий.

Он постоянно выкладывал у себя в соцсетях фотографии с известными людьми. Среди них — помощник президента России Владимир Мединский, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, вице-премьер Татьяна Голикова, официальный представитель МИД России Мария Захарова, актриса Анна Хилькевич, певица Люся Чеботина, фигуристка Евгения Медведева, видеоблогер Валя Карнавал и многие другие.

Поводом для похищения Щепихина, по предварительной версии, стали его видеозаписи с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. Помимо этого, в соцсетях бизнес-тренера есть обвинения в адрес блогеров Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова.

Свое последнее видео с оскорблениями Арег записал прямо с Ярославского вокзала за несколько минут до своего похищения. В этом видео он называет ряд блогеров наркоманами. Вероятно, этим видео он мог и выдать свое местоположение Baza

К похищению Щепихина могут быть причастны уроженцы Чечни

К похищению бизнес-тренера могут быть причастны уроженцы Чечни, предполагает Baza.

Судя по акценту тех, кто заталкивал его силой в машину, предварительно, это были уроженцы Чеченской республики Baza

Сообщалось, что Щепихин находился в поле зрения чеченских блогеров — они обнаружили несколько записанных им оскорбительных видеороликов, начали распространять их и требовать наказать обидчика.

Похитителей преследовали и, возможно, задержали

Сообщалось, что полицейские сперва попытались задержать похитителей на Mercedes в районе Сколково, но авто ушел от преследования. По другим данным, машину остановили на Киевском шоссе, но находился ли в ней Щепихин, пока неизвестно.

Полиция проводит проверку по факту похищения, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.