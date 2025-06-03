Раскрыты подробности о личности похищенного в центре Москвы россиянина

Похищенный в центре Москвы Щепихин называл себя «визионером-инсайдером»

Арег Щепихин, похищенный в центре Москвы у Ярославского вокзала, называл себя «визионером-инсайдером» и оскорблял Дагестан, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Он также говорил, что оскорблял семью спортсмена Хабиба Нурмагомедова и отмечал, что ему «бесполезно что-то делать». Щепихин в том числе утверждал, что те, кто имеют связь с Америкой, представляют опасность для России, и отмечал, что блогер Дмитрий Портнягин «более 5 лет курил наркотики».

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Неизвестные, предположительно, уроженцы Чечни, затолкали его в багажник «Мерседеса».