К похищению человека в центре Москвы могут быть причастны уроженцы Чечни

Уроженцев Чечни заподозрили в похищении человека в центре Москвы, об их причастности сообщает Telegram-канал Baza.

«Судя по акценту тех, кто заталкивал его силой в машину, предварительно, это были уроженцы Чеченской Республики», — говорится в публикации. Отмечается, что похищенный кричал, что это «делает не полиция, и истошно звал на помощь».

О похищении человека возле Ярославского вокзала стало известно ранее 3 июня. По словам свидетелей, несколько человек схватили мужчину и затолкали его в багажник «Мерседеса» со спецсигналами и номерами АМР.

