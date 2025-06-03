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23:01, 3 июня 2025Россия

Уроженцев Чечни заподозрили в похищении человека в центре Москвы

К похищению человека в центре Москвы могут быть причастны уроженцы Чечни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Уроженцев Чечни заподозрили в похищении человека в центре Москвы, об их причастности сообщает Telegram-канал Baza.

«Судя по акценту тех, кто заталкивал его силой в машину, предварительно, это были уроженцы Чеченской Республики», — говорится в публикации. Отмечается, что похищенный кричал, что это «делает не полиция, и истошно звал на помощь».

О похищении человека возле Ярославского вокзала стало известно ранее 3 июня. По словам свидетелей, несколько человек схватили мужчину и затолкали его в багажник «Мерседеса» со спецсигналами и номерами АМР.

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