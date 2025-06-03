Похищенный на Ярославском вокзале блогер выкладывал фото с известными людьми

Похищенный в Москве блогер Щепихин выкладывал фото с известными людьми

Похищенный на Ярославском вокзале в Москве блогер и бизнес-коуч Арег Щепихин выкладывал фото с известными людьми, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Помимо прочих — помощник президента России Владимир Мединский, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, вице-премьер Татьяна Голикова, официальный представитель МИД России Мария Захарова, актриса Анна Хилькевич, певица Люся Чеботина, фигуристка Евгения Медведева, видеоблогер Валя Карнавал и многие другие.

Себя Арег называет бизнес-наставником, бизнес-коучем, специалистом по бизнесу с Китаем, «визионером №1 в мире», а также обладателем еще 18 профессий.

О похищении человека возле Ярославского вокзала стало известно ранее 3 июня. По словам свидетелей, несколько человек схватили мужчину и затолкали его в багажник «Мерседеса» со спецсигналами и номерами АМР. При этом мужчина звал на помощь прохожих и просил вызвать полицию.

