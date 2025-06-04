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23:11, 3 июня 2025Россия

Чеченские блогеры требовали наказать похищенного в центре Москвы мужчину за оскорбления

Блогеры из Чечни требовали наказать похищенного в Москве мужчину за оскорбления
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Стало известно, что похищенный в центре Москвы мужчина находился в поле зрения чеченских блогеров — они обнаружили несколько записанных им оскорбительных видеороликов и распространили их. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, в последних опубликованных видео он оскорбил чеченцев, а также задел мусульман. «Сегодня он записал несколько очень странных роликов — на одном из них он оскорбил чеченский народ, Аллаха и Коран», — говорится в сообщении.

После того, как его видеозаписи попали в руки блогеров из Чечни, они начали распространять их и требовать наказать мужчину.

О похищении мужчины возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Неизвестные, предположительно, уроженцы Чечни, затолкали его в багажник «Мерседеса».

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