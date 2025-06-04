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00:12, 4 июня 2025Россия

Стало известно о задержании похитителей бизнес-тренера на Ярославском вокзале

Похитителей Арега Щепихина задержали в районе Киевского шоссе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «112»

Очевидцы сообщили о задержании похитителей Арега Щепихина, которого ранее затолкали в «Мерседес» в районе Ярославского вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, черный Mercedes с номерами АМР задержали в районе Киевского шоссе. Находится ли в автомобиле сам похищенный, пока неизвестно.

Как пишет Telegram-канал «112», помимо водителя, в салоне были два пассажира. Есть ли среди них похищенный — выясняют сотрудники.

О похищении Щепихина возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Известно, что он является бизнес-коучем. Ранее он опубликовал несколько роликов, в которых оскорблял чеченцев и мусульман.

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