Стало известно о задержании похитителей бизнес-тренера на Ярославском вокзале

Похитителей Арега Щепихина задержали в районе Киевского шоссе

Очевидцы сообщили о задержании похитителей Арега Щепихина, которого ранее затолкали в «Мерседес» в районе Ярославского вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, черный Mercedes с номерами АМР задержали в районе Киевского шоссе. Находится ли в автомобиле сам похищенный, пока неизвестно.

Как пишет Telegram-канал «112», помимо водителя, в салоне были два пассажира. Есть ли среди них похищенный — выясняют сотрудники.

О похищении Щепихина возле Ярославского вокзала стало известно вечером 3 июня. Известно, что он является бизнес-коучем. Ранее он опубликовал несколько роликов, в которых оскорблял чеченцев и мусульман.