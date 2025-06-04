Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:24, 4 июня 2025Силовые структуры

Задержанные за похищение блогера ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила»

Задержанные за похищение блогера заявили, что «Ахмат — сила»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Похитителей бизнес-тренера в Москве отпустили и снова задержали

Кадр: Telegram-канал SHOT

Задержанные за похищение блогера Арега Щепизина ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила». Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Корреспондент канала, обратился к фигурантам, извинился и спросил, зачем они похищали человека. В ответ мужчины улыбнулись, некоторые из них показали поднятые вверх указательные пальцы.

Ранее сообщалось, что похитителей бизнес-тренера Арега Щепихина отпустили и снова задержали. Сначала появились кадры, как шесть бородатых мужчин выходят из отдела полиции и садятся в Mercedes, на котором похитили Щепихина, но позже часть из них все-таки посадили в машину полиции. В результате с территории вокзала одна группа уехала в полицейской машине, а другие следовали за силовиками на Mercedes.

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оскорбления чеченцев, странные титулы и фото со знаменитостями. Чем известен похищенный на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренер

    Судьбу Украины при Зеленском раскрыли

    Ценам на один из главных российских экспортных ресурсов предсказали падение

    Миф о преимуществе худых людей перед полными опровергли

    Жители «Нового Внукова» пожаловались на качество ремонта в ЖК

    В Совфеде ответили на предложение Миронова к Путину об отмене моратория на смертную казнь

    ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области

    Собравшимся во Францию с паспортами старого образца россиянам дали совет

    55-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в платье с глубоким декольте для журнала

    Задержанные за похищение блогера ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости