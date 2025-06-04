Задержанные за похищение блогера ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила»

Задержанные за похищение блогера заявили, что «Ахмат — сила»

Начало событий в новости Похитителей бизнес-тренера в Москве отпустили и снова задержали

Задержанные за похищение блогера Арега Щепизина ответили на вопрос о случившемся фразой «Ахмат — сила». Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Корреспондент канала, обратился к фигурантам, извинился и спросил, зачем они похищали человека. В ответ мужчины улыбнулись, некоторые из них показали поднятые вверх указательные пальцы.

Ранее сообщалось, что похитителей бизнес-тренера Арега Щепихина отпустили и снова задержали. Сначала появились кадры, как шесть бородатых мужчин выходят из отдела полиции и садятся в Mercedes, на котором похитили Щепихина, но позже часть из них все-таки посадили в машину полиции. В результате с территории вокзала одна группа уехала в полицейской машине, а другие следовали за силовиками на Mercedes.

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

