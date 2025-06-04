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13:49, 4 июня 2025Культура

Ярушин обвинил Инстасамку в отказе урегулировать конфликт

Стас Ярушин заявил, что Инстасамка отказалась урегулировать конфликт до суда
Андрей Шеньшаков

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Актер и певец Стас Ярушин сообщил, что пытался урегулировать конфликт из-за авторских прав с певицей Дарьей Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, до суда. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

По словам звезды «Универа» и ведущего YouTube-шоу «MUZLOFT», он надеялся связаться с Дашей до начала судебного процесса, но она не ответила на его запросы.

«Даше звонили от меня, мой менеджер звонил ее менеджеру. Я понимал, что с правами когда-то столкнемся. Монетизацию YouTube отключил, и понеслось, поехало, клетку открыли», — заявил Станислав.

Ярушин объяснил, почему новые выпуски проекта перестали выходить после скандала с использованием песни певицы.

«Проект на паузе, хочу пересмотреть все. Возможно, артисты будут исполнять свои композиции, формат оставлю. Лейблы добились того, чтобы их песни в шоу больше не исполняли», — добавил он.

Суд постановил, что Ярушин должен был удалить кавер на трек Инстасамки и выплатить артистке компенсацию в размере двух миллионов рублей. Позже ему удалось снизить размер компенсации в ходе апелляции до 550 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что актер Станислав Ярушин рассказал о разногласиях с руководителем «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым.

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