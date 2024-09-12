Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:59, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Стас Ярушин рассказал о разногласиях с Масляковым

Стас Ярушин признался, что у него были разногласия с Александром Масляковым
Станислав Ярушин

Станислав Ярушин. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актер Станислав Ярушин рассказал о разногласиях с руководителем «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам артиста, все, чем он может похвастаться в настоящее время, он получил благодаря Маслякову. «Если бы не Александр Васильевич, то мои коллеги и я так бы не блистали. Мы прошли классную эпоху, и я хочу сказать ему большое спасибо за это», — сказал он.

При этом Ярушин подчеркнул, что у них с Масляковым случались разногласия. «Да мы и ругались... Спорили... но всегда как-то весело, всегда позитивно», — добавил актер.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве началось прощание с Масляковым. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса и юмора. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил на церемонии и назвал Маслякова незаменимым.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Сообщалось, что причиной смерти мог стать рак легких. Отмечалось, что последние полгода Маслякову было трудно дышать и разговаривать.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Блинкен доложит Байдену о переговорах по ударам ВС Украины вглубь территории России

      В Турции заявили о желании США создать раскол между Россией и Турцией

      Байдена обвинил в подталкивании мира к глобальному конфликту

      Священника отстранили от служения за гей-вечеринки и съемки в порно

      Девушка застала возлюбленного за запретным занятием и рассталась с ним

      В США заявили об усталости украинцев от конфликта с Россией

      Минобороны заявило об ударе по скоплению ВСУ в Курской области

      Депутат Госдумы попал в ДТП во время поездки в российский регион

      Фигуранту дела о покушении на Авраама Руссо предъявили новое обвинение

      Тренер назвал два лучших упражнения для идеального пресса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше