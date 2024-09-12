Стас Ярушин рассказал о разногласиях с Масляковым

Стас Ярушин признался, что у него были разногласия с Александром Масляковым

Актер Станислав Ярушин рассказал о разногласиях с руководителем «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам артиста, все, чем он может похвастаться в настоящее время, он получил благодаря Маслякову. «Если бы не Александр Васильевич, то мои коллеги и я так бы не блистали. Мы прошли классную эпоху, и я хочу сказать ему большое спасибо за это», — сказал он.

При этом Ярушин подчеркнул, что у них с Масляковым случались разногласия. «Да мы и ругались... Спорили... но всегда как-то весело, всегда позитивно», — добавил актер.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве началось прощание с Масляковым. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса и юмора. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил на церемонии и назвал Маслякова незаменимым.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Сообщалось, что причиной смерти мог стать рак легких. Отмечалось, что последние полгода Маслякову было трудно дышать и разговаривать.