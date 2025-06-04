Захарова раскритиковала назначение Бербок председателем Генассамблеи ООН

Назначенная председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок будет заниматься самопиаром и продвижением своей повестки. С таким заявлением в интервью радио Sputnik выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Чего ожидать? Конечно, самопиара и работы исключительно на собственную повестку. Почему? Потому что человек вообще пришел в международные отношения и пришел в дипломатию своей страны, Германии, так сказать подпрыгнув на политическом батуте», — сказала российский дипломат.
Захарова подчеркнула, что даже в самой Германии назначение экс-министра иностранных дел вызвало волну возмущения, поскольку немцы считают Бербок «позором дипломатии».
Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов назвал назначение Бербок на должность в ООН циничным, «потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста».