Мартынов: Избрание Бербок главой Генассамблеи ООН является особым цинизмом

Избрание экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН является особым цинизмом в связи с прошлым ее деда. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов, передает РИА Новости.

«После назначения Каи Каллас на пост главы евродипломатии удивляться вообще ничему не приходится. С назначением Бербок происходит такая же история, но с особым цинизмом, потому что она широко разрекламировала своего дедушку-нациста», — сказал он.

По мнению политолога, избрание Бербок представляет собой «насмешку» над основателями организации, целью которой является не допустить повторения трагедии Второй мировой войны.

В понедельник ГА ООН избрала Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран.

Позднее стало известно, что голосование по кандидатуре Бербок на должность председателя 80-й сессии ГА ООН прошло по запросу России.