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01:55, 3 июня 2025Мир

Голосование по кандидатуре Бербок в ГА ООН запросила Россия

РИА: Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Голосование по кандидатуре бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН прошло по запросу России. Об этом проинформировал РИА Новости источник во Всемирной Организации.

В понедельник ГА ООН избрала Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран.

Да, мы можем это подтвердить», — заявил собеседник агентства. Так он ответил на вопрос журналистов о том, попросила ли РФ проведения голосования по кандидатуре нового председателя Генеральной Ассамблеи.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Анналена Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, так как она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией».

В Германии же посетовали, что Анналена Бербок стремится стать председателем Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы украсить свое резюме.

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