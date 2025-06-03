РИА: Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН запросила РФ

Голосование по кандидатуре бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН прошло по запросу России. Об этом проинформировал РИА Новости источник во Всемирной Организации.

В понедельник ГА ООН избрала Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран.

Да, мы можем это подтвердить», — заявил собеседник агентства. Так он ответил на вопрос журналистов о том, попросила ли РФ проведения голосования по кандидатуре нового председателя Генеральной Ассамблеи.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Анналена Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, так как она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией».

В Германии же посетовали, что Анналена Бербок стремится стать председателем Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы украсить свое резюме.