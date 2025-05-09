Полянский: Бербок наговорила много того, что не вяжется с постом главы ГА ООН

Глава МИД Германии Анналена Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией». С критикой в ее адрес выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

«[Бербок] много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи», — сказал он.

По словам дипломата, Бербок запомнилась «весьма странными» высказываниями, из-за чего у Москвы имеются серьезные сомнения в том, что она сможет «беспристрастно» руководить Генассамблеей. Полянский также подчеркнул, что опасения РФ разделяют многие страны ООН.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер прокомментировал выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН. «Совесть ее не беспокоит. Она просто хочет увенчать свою карьеру, чтобы позже говорить, что была председателем Генассамблеи», — сказал политик.