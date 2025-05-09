Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:33, 9 мая 2025Мир

В ООН раскритиковали Бербок

Полянский: Бербок наговорила много того, что не вяжется с постом главы ГА ООН
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией». С критикой в ее адрес выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

«[Бербок] много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи», — сказал он.

По словам дипломата, Бербок запомнилась «весьма странными» высказываниями, из-за чего у Москвы имеются серьезные сомнения в том, что она сможет «беспристрастно» руководить Генассамблеей. Полянский также подчеркнул, что опасения РФ разделяют многие страны ООН.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер прокомментировал выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН. «Совесть ее не беспокоит. Она просто хочет увенчать свою карьеру, чтобы позже говорить, что была председателем Генассамблеи», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию

    В ООН раскритиковали Бербок

    Россиян предупредили о скорых заморозках

    Полиция задержала подростков за хулиганство в «Крокусе»

    Bosch сообщила о срыве сделки по продаже заводов в Петербурге

    Стало известно о заслугах победившего бандита в рукопашном бою полицейского из Махачкалы

    Скончался режиссер «Карточного домика»

    В России начался первый парад Победы

    «Мослифт» отреагировал на слухи об отключении лифтов 9 мая

    Депутат Рады обвинил Зеленского в «превращении украинцев в скот»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости