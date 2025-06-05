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12:56, 5 июня 2025Культура

67-летний Маршал высказался об отношениях с молодой возлюбленной

Певец Маршал заявил, что его не смущает разница в возрасте с молодой девушкой
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Александр Маршал рассказал об отношениях с 32-летней возлюбленной Кариной Нугаевой. Его комментарий приводит «Пятый канал».

Певец познакомился с журналисткой Нугаевой в 2017 году. 67-летний артист отметил, что его не смущает значительная разница в возрасте.

«Я думаю, возраст здесь ни при чем. Надо любить друг друга и все», — заявил Маршал. Исполнитель добавил, что после восьми лет отношений стал задумываться о рождении детей. «Как господь управит, так и будет. Все в его власти», — пояснил он.

Александр Маршал был женат трижды. Во втором браке родилась его дочь Полина, которой сейчас 36 лет, а в третьем — сын Артем, которому 28 лет.

Ранее Маршал пожаловался на размер пенсии. Музыкант заявил, что раньше получал пенсию в размере 12 тысяч рублей, а теперь ее повысили до 16 тысяч.

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