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16:04, 5 июня 2025Культура

Раскрыты последствия возможного участия Пугачевой в фестивале в России

Адвокат Алешкин: Организаторам «Новой волны» не грозят проблемы из-за Пугачевой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Возможное выступление певицы Аллы Пугачевой на «Новой волне» в России ничем не грозит организаторам фестиваля с юридической точки зрения. Об этом сказал адвокат Андрей Алешкин в беседе с «Абзацем».

«Алла Пугачева не является иноагентом, статус ей не присвоили. Никаких проблем с юридической точки зрения не будет», — сказал он. Также отмечается, что исполнительнице не запрещен въезд в страну и она «может спокойно вернуться в любое время».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пригласил Аллу Пугачеву в Россию.

До этого стало известно, что певица может приехать в Россию ради выступления на фестивале «Новая волна».

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