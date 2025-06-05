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21:49, 5 июня 2025Мир

Акции Tesla обвалились из-за конфликта Трампа с Маском

Акции Tesla теряли более 9 % на Nasdaq из-за публичного конфликта Маска и Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

5 июня акции американской компании Tesla теряли более 9 процентов из-за публичного конфликта ее главы, миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Об обвале котировок свидетельствуют данные электронной биржи Nasdaq, передает ТАСС.

Согласно статистике торговой площадки на 19.55 по московскому времени, бумаги теряли 9,08 процента, подешевев до 301,91 доллара на акцию. При этом к 20.35 по московскому времени показатели немного выровнялись, корректировка составила уже 8,87 процента (302,61 доллара на акцию).

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