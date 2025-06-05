Маск заявил о неспособности Трампа выиграть выборы без его помощи

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без его помощи президент США Дональд Трамп проиграл бы прошедшие в ноябре выборы. С таким утверждением предприниматель выступил в соцсети Х.
«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 мест в Сенате», — написал Маск.
Миллиардер затем оставил под собственной публикацией подпись «какая неблагодарность».
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп теряет терпение из-за критики Маска в адрес его законопроекта о налогах и расходах.