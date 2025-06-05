Маск заявил о неспособности Трампа выиграть выборы без его помощи

Маск заявил, что без его помощи Трамп проиграл бы выборы

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без его помощи президент США Дональд Трамп проиграл бы прошедшие в ноябре выборы. С таким утверждением предприниматель выступил в соцсети Х.

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 мест в Сенате», — написал Маск.

Миллиардер затем оставил под собственной публикацией подпись «какая неблагодарность».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп теряет терпение из-за критики Маска в адрес его законопроекта о налогах и расходах.