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20:31, 5 июня 2025Мир

Маск заявил о неспособности Трампа выиграть выборы без его помощи

Маск заявил, что без его помощи Трамп проиграл бы выборы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без его помощи президент США Дональд Трамп проиграл бы прошедшие в ноябре выборы. С таким утверждением предприниматель выступил в соцсети Х.

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 мест в Сенате», — написал Маск.

Миллиардер затем оставил под собственной публикацией подпись «какая неблагодарность».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп теряет терпение из-за критики Маска в адрес его законопроекта о налогах и расходах.

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