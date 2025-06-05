Трамп начал терять терпение из-за критики Маска в адрес законопроекта о бюджете

WSJ: Трамп теряет терпение в отношении Маска из-за критики проекта бюджета США

Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за критики миллиардером Илона Маска его законопроекта о налогах и расходах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, глава Белого дома и его старшие советники были в замешательстве после последних высказываний Маска о законопроекте Трампа. Отмечается, что из-за этого «отношения между двумя самыми могущественными людьми в мире становятся все более натянутыми».

Ранее Илон Маск раскритиковал проект (билль) госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него. «Банкротить Америку — это не нормально! Убейте билль», — заявил бывший соратник Трампа.