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03:45, 5 июня 2025Мир

Трамп начал терять терпение из-за критики Маска в адрес законопроекта о бюджете

WSJ: Трамп теряет терпение в отношении Маска из-за критики проекта бюджета США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за критики миллиардером Илона Маска его законопроекта о налогах и расходах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, глава Белого дома и его старшие советники были в замешательстве после последних высказываний Маска о законопроекте Трампа. Отмечается, что из-за этого «отношения между двумя самыми могущественными людьми в мире становятся все более натянутыми».

Ранее Илон Маск раскритиковал проект (билль) госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него. «Банкротить Америку — это не нормально! Убейте билль», — заявил бывший соратник Трампа.

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