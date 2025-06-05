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09:06, 5 июня 2025Ценности

Анастасия Решетова заявила об отсутствии филлеров в лице и возмутила подписчиков

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова заявила об отсутствии филлеров в лице и возмутила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

29-летняя знаменитость продемонстрировала селфи, где позирует, сидя на диване в черном топе и легинсах. Также она распустила волосы, уложив их на одну сторону. В свою очередь, в подписи манекенщица обратила внимание на то, что не корректировала внешность с помощью инъекционных препаратов. «Я иногда и сама не верю, что у меня нет филлеров в лице», — заявила автор поста.

Пользователи сети оценили слова блогерши в комментариях. «Сказал человек, который из салонов красоты не вылезает», «Мне кажется, тут не филлеры, а операции», «Там есть лучше филеров — деньги», «Ну вам же еще только 30 или около, почему должно не вериться», «А губы?», «Ну ладно вам! Биоревитализация, губы тоже увлажнены, аппаратка (...). Все на кремах и сыворотках. Нельзя сказать, что нет вмешательств», — отметили юзеры.

В ответ модель указала, что не скрывает, что корректирует губы посредством уколов. «Губы — гиалуронка. Даже не скрываю. Всегда подкалывала и буду подкалывать. Тут речь о скулах и овале лица больше», — пояснила она.

В марте Анастасия Решетова назвала неприемлемые для себя виды пластических операций.

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