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08:58, 5 июня 2025Бывший СССР

Арестович предрек распад Украины

Арестович: Украина может оказаться разделена на части
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина может оказаться разделена на части, а страны в границах 1991 года уже нет. Об этом заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг) в своем Telegram-канале.

«Границы государств никогда не стояли на месте. Они менялись и будут меняться еще множество раз. Знакомой нам Украины в границах 91-го года уже нет. Будет какая-то другая Украина. Может их будет несколько», — написал он.

По словам бывшего советника офиса Владимира Зеленского, страна может оказаться разделена на три части: северо-восточные и южные области перейдут под контроль России, западная часть отделится вместе с наиболее радикально настроенными украинцами, а центральные области станут «нейтральной Украиной».

Ранее гражданскую войну и распад Украины после окончания конфликта с Россией допустил депутат Верхвоной Рады Александр Дубинский. Он указал, что если у Киева не будет внешнего врага, то проблемы найдутся внутри государства.

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