Бизнес-коуч Щепихин попал под два уголовных дела

СК возбудил два уголовных дела в отношении бизнес-коуча Щепихина

Два уголовных дела возбудили в отношении бизнес-коуча Арега Щепихина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Щепихину вменяют часть 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета») и пункт «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения») УК РФ.

Сам Щепихин находится на допросе. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать в суде о его аресте.

Вечером 3 июня неизвестные на Ярославском вокзале в Москве схватили блогера Щепихина, затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. Сам блогер ранее был известен неоднократными оскорблениями мусульман в социальных сетях.

В отношении похитителей также было возбуждено уголовное дело.