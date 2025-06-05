Более 10 украинских дронов сбили в Запорожской области

Балицкий: Более 10 беспилотников ВСУ сбили в Запорожской области

Более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что продолжается продолжается массированная атака на объекты энергоснабжения. Атака ВСУ отражается силами противовоздушной обороны. Над ликвидацией последствий работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины временно без электроснабжения остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка. По словам Балицкого, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.