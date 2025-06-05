Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:09, 5 июня 2025Бывший СССР

Более 10 украинских дронов сбили в Запорожской области

Балицкий: Более 10 беспилотников ВСУ сбили в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что продолжается продолжается массированная атака на объекты энергоснабжения. Атака ВСУ отражается силами противовоздушной обороны. Над ликвидацией последствий работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины временно без электроснабжения остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка. По словам Балицкого, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированном ударе по военному аэродрому под Харьковом

    Заявившему о невозможности укрыть военные самолеты в ангарах эксперту напомнили о Китае

    Журналист рассказал о начавшейся на Украине «грызне»

    ВСУ ударили по Ростовской области

    США отказались передавать Киеву обещанные компоненты ракет

    На Западе призвали переосмыслить способы ведения войн после атак на российские аэродромы

    Более 10 украинских дронов сбили в Запорожской области

    Дочь шеф-повара «Адской кухни» снялась в крошечном бикини

    Слова Путина о терактах назвали посланием для Запада и Киева

    Депутат Рады рассказал об ультиматуме Украине от США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости