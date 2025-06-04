В Запорожской области сообщили о массированной атаке дронов ВСУ

Губернатор Балицкий заявил о массированной атаке БПЛА ВСУ на Запорожскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что над Мелитополем зафиксировано не менее пяти взрывов. Временно без электроснабжения остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка.

«Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки», — добавил Балицкий.

Ранее стало известно, что в Запорожской области после атаки БПЛА без света остались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.