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07:43, 3 июня 2025Экономика

В российском регионе более 600 тысяч человек остались без света

Балицкий: В Запорожской области более 600 тысяч человек остались без света
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Запорожской области после атаки БПЛА без света остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По словам чиновника, на месте создан оперштаб. «Все средства для локализации данных проблем имеются, все находятся на своих местах», — подчеркнул он.

Балицкий заверил, что прилагаются все усилия для того, чтобы вернуть жителям электричество. Между тем, он призвал сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества. Отключения также произошли в 44 социально значимых объектах, однако они обеспечены аварийными источниками питания.

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