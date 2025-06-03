Сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света

Более 100 тысяч жителей Херсонской области из-за аварии остались без света

Более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что без света также остались 44 социально значимых объекта, однако они обеспечены аварийными источниками питания.

Ранее стало известно, что в Краснодаре жители 22 улиц остались без электричества из-за аварии. Уточнялось, что сработала защита на линии 6-10 киловатт.

До этого в мае сообщалось, что Аксай Ростовской области целиком остался без водоснабжения из-за замены деталей на трубах.