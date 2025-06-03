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00:32, 3 июня 2025Бывший СССР

Сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света

Более 100 тысяч жителей Херсонской области из-за аварии остались без света
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что без света также остались 44 социально значимых объекта, однако они обеспечены аварийными источниками питания.

Ранее стало известно, что в Краснодаре жители 22 улиц остались без электричества из-за аварии. Уточнялось, что сработала защита на линии 6-10 киловатт.

До этого в мае сообщалось, что Аксай Ростовской области целиком остался без водоснабжения из-за замены деталей на трубах.

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