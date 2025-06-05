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10:17, 5 июня 2025Россия

Более трети россиян негативно высказались об изменении ударения в одном слове

Более трети россиян негативно отнесутся к изменению ударения в слове «звонит»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Olga Tutunaru / Unsplash

Более трети россиян негативно высказались о возможном изменении ударения в слове «звонит» со второго на первый слог. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что в будущем ударение в слове «звонит» может сместиться, заявляли в Российской академии наук (РАН). 36 процентов россиян отрицательно оценили возможное изменение, поддержали его 16 процентов, безразличие по данному вопросу высказали 44 процента респондентов, еще 4 процента затруднились ответить.

Согласно тому же опросу, правильным ставить ударение в слове «звонит» на первый слог считают 17 процентов россиян, на второй — 74 процента. Верными оба варианта назвали семь процентов респондентов, два процента не определились.

Ранее филолог РАН Мария Каленчук рассказала, что форма мужского рода слова «кофе» нетипична для правил русского языка. По словам эксперта, в сто лет назад это слово имело форму среднего рода. Она привела в пример считавшегося «блюстителем чистой русской речи» писателя-классика Ивана Бунина.

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