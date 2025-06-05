Бойцы СВО записали видеообращение в связи с похищением бизнес-коуча в Москве

В «Ахмате» осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Щепихина

В спецназе «Ахмат» осудили похищенного в Москве бизнес-коуча Арега Щепихина. Видеообращение военнослужащих из зоны специальной военной операции (СВО) опубликовал Telegram-канал «Отряд "Тимсо" СпН "Ахмат" МО РФ».

Вечером 3 июня группа мужчин затолкнула Щепихина в багажник внедорожника Mercеdes и увезла в неизвестном направлении. Вскоре он был найден, также были опубликованы видеозаписи коуча с ненавистнической риторикой.

На видео бойцы осуждают Щепихина за его высказывания. Они заявляют, что бизнес-коуч в опубликованных им записях «проехался» и по религии, и по национальностям. «Это говорит о том, что он не мужчина», — заявил солдат на видео. Остальные бойцы СВО на видео высказали схожие мнения. «Надеюсь, что тебя сюда отправят, к нам», — сказал один из них, чеченец по национальности.

Ранее в Чечне изложили свою версию событий на Комсомольской площади. По словам министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, имело место не похищение, а задержание, осуществленное правоохранителями.

Тем временем Следственный комитет предварительно квалифицировал действия приехавших за Щепихиным шестерых мужчин как преступление. Всех их доставили в подразделение ведомства для официального задержания.