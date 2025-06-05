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07:34, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Девушка узнала сексуальную фантазию бойфренда и тут же порвала с ним

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Majas ConneXion / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit рассказала, что порвала с бойфрендом после того, как он предложил ей воплотить в жизнь его сексуальную фантазию. Автор поста заявила, что испытала сильное отвращение и отторжение из-за слов молодого человека.

По словам 28-летней девушки, ее отношения с 30-летним бойфрендом протекали гармонично и они планировали начать жить вместе. «Мы также хорошо общались с друзьями друг друга, у нас были схожие интересы и жизненные цели», — отметила рассказчица.

Автор добавила, что однажды, когда они проводили время вместе, партнер дал ей понять, что хочет попробовать нечто новое в сексе. Девушка добавила, что ранее он не просил от нее ничего экстремального в интимной жизни, поэтому она решила выслушать бойфренда.

«После всяких присказок вроде "я не давлю на тебя" и "мне просто интересно, что ты об этом думаешь", он перешел к основной идее: он хотел бы, чтобы я занялась сексом с его другом, а он бы наблюдал за этим», — возмутила рассказчица.

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Услышанное сильно встревожило девушку. Она решила, что их отношения с бойфрендом были ложью и он готов поступиться ее достоинством и личными границами, а также использовать ее. Кроме того, она задалась вопросом о том, не обсуждал ли партнер эту тему заранее со своими друзьями.

«Я сказала, что между нами все кончено, и ушла из его дома, даже не забрав вещи», — добавила автор публикации. С тех пор бывший бойфренд постоянно пишет ей и просит дать шанс объясниться.

«Это нормально — не хотеть отношений с человеком, у которого есть определенные фетиши», «Ты имела полное право расстаться с ним», — поддержали девушку комментаторы. Вместе с тем многие сочли, что рассказчица слишком резко отреагировала на предложение партнера. «Взгляни на ситуацию под таким углом: ты отпустила его, чтобы он мог найти себе подходящего человека, с которым он может воплотить в жизнь свои фантазии», — также посоветовали автору.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она загуглила фото нового бойфренда и решила расстаться с ним. По словам рассказчицы, увиденное заставило ее испугаться за свою безопасность.

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