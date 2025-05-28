Девушка загуглила фото нового бойфренда и испугалась

Пользовательница Reddit рассказала, как загуглила фото своего нового бойфренда и испугалась за свою безопасность. По словам девушки, из-за открытия она решила положить конец отношениям.

Как отметила автор поста, ей 28 лет и недавно она начала встречаться с 42-летним мужчиной, который в данный момент разводится. «Он мне очень понравился, однако мне показалось, что что-то не так. Казалось, что он просто обрушивает на меня всю свою любовь. (...) Он делает все с чрезмерным усердием», — отметила девушка.

Рассказчица уточнила, что новый бойфренд беспрестанно говорит ей комплименты и называет девушкой своей мечты, задаривает ее подарками и хочет постоянно быть на связи с ней, а если она не отвечает на сообщения, то начинает забрасывать ее сообщениями, пока не добьется желаемого. «Он вечно говорит о том, что я — ниспосланный ему подарок», — добавила она.

Автор публикации также заявила, что недавно они с бойфрендом сделали селфи. Однако мужчина отредактировал снимок: вырезал себя и с помощью фотошопа убрал пирсинг из носа девушки, а затем отправил фото партнерше. «Это всерьез меня встревожило, так что я отменила наши планы», — призналась она.

Позднее рассказчица решила узнать больше о новом партнере и нашла его профиль в соцсети, после чего сделала поиск в Google по его фотографии. «Мне попалось его фото, сделанное в полицейском участке при аресте. В качестве обвинения было указано нарушение защитного судебного предписания», — добавила автор поста. В заключение она отметила, что после этого открытия начала бояться бойфренда и решила расстаться, однако опасается возможного преследования.

«Если он уже нарушил защитное предписание, это означает, что кому-то он показался опасным и этот человек запросил защитное предписание, а он решил, что это не имеет значения», — заявил один из пользователей Reddit. Большинство комментаторов посоветовали автору поста как можно скорее разорвать отношения с мужчиной. «Напиши ему, что ты решила, что пока не готова к отношениям и хочешь сосредоточиться на своем личностном росте», «Твое беспокойство обоснованно. Похоже, что он скоро будет помешан на тебе», — высказались они.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он посетил вечеринку друзей и узнал неприятный факт о жене. Мужчина заявил, что после своего открытия запланировал встречу с адвокатом по бракоразводным процессам.