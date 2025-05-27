Мужчина посетил вечеринку друзей и узнал неприятную правду о прошлом жены

Мужчина рассказал на портале Reddit, что узнал неприятную правду о своей супруге после посещения вечеринки и задумался о разводе. Большинство комментаторов сочли его решение обоснованным.

По словам автора поста, он состоит в браке два года. «Когда я встретил свою будущую жену, у нее было правило — не спать с кем-то, пока она не будет знать этого человека на протяжении года. Я отнесся к этому с уважением, поскольку считал, что она абсолютно стоит того, чтобы ждать», — добавил пользователь Reddit.

Как отметил рассказчик, недавно они с женой посетили вечеринку, на которой были их совместные друзья. Во время разговора об отношениях друг его супруги раскрыл, что до романа с автором поста у его будущей жены постоянно были случайные связи. «Вишенка на торте: ее друг сказал, что она спала с ним, пока встречалась со мной, и делала это, чтобы удовлетворить свои потребности», — заявил мужчина.

Когда автор публикации рассказал о своем открытии жене, она заплакала и сказала, что может все объяснить. Однако он не стал слушать супругу, покинул дом друзей, собрал дома вещи и уехал в отель. Он добавил, что планирует встретиться с адвокатом по бракоразводным процессам.

«Твое решение полностью оправданно. Она лгала тебе о своем прошлом и обманула твое доверие изменой», «Сейчас же уходи от нее, даже не обсуждай это с ней», «Она изменила тебе, и это все, что тебе нужно знать», — обратились к автору поста комментаторы.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о находке в телефоне мужа, которая сильно расстроила ее. Она призналась, что из-за открытия задумывается о разводе.

