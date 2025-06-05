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15:55, 5 июня 2025Экономика

Европейский центробанк снизил ставки в восьмой раз

ЕЦБ: Базовая процентная ставка снижена до 2,15 %
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил три ключевые процентные ставки. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Снижение ставок происходит восьмое заседание подряд. На этот раз ЕЦБ снизил ставки на 25 базисных пунктов. При этом депозитная ставка составила 2 процента, базовая процентная ставка — 2,15 процента, а маржинальная кредитная ставка — 2,4 процента.

Изменения оказались ожидаемыми. Корректировку ставок на четверть пункта ожидали практически все эксперты, пишет РБК. При этом часть аналитиков допускает, что на июльском заседании европейский регулятор сделает перерыв в снижении ставок. Еще часть экспертов полагает, что следующее снижение произойдет в сентябре.

По мнению экономиста UBS Райнхарда Клюзе, в конце 2026 года возможно повышение ставок. Регулятор может пойти на такие меры, чтобы защититься от инфляции, полагает он.

В апреле эксперты отмечали, что снижение ставок ЕЦБ произошло в ожидании торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом. Европейский Центробанк уже сталкивается с замедлением роста, говорилось в публикации FT. При этом подчеркивалось, что в ЕС замедляется рост зарплат и растет торговая напряженность.

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