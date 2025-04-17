Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 17 апреля 2025Экономика

Европейский центробанк приготовился к торговой войне и снизил ставки

ЕЦБ: Базовая процентная ставка снижена до 2,4 % годовых
Кирилл Луцюк

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил три ключевые процентные ставки. Об этом сообщается на сайте этого регулятора.

Ставку по депозитам опустили 2,25 процента, маржинальную кредитную ставка — до 2,65 процента, а базовую процентную ставка — до 2,4 процента.

В ЕЦБ отметили, что инфляция в Европейском союзе снижается по плану и есть основания полагать, что она стабилизируется на уровне около двух процентов. Кроме того, в ЕС замедляется рост заработной платы, а экономика еврозоны становится более устойчива к глобальным потрясениям. Впрочем, ЕЦБ признал, что перспективы роста ухудшились из-за растущей торговой напряженности. Это чревато падением доверия со стороны домохозяйств и компаний, а также скверное реакцией рынка.

Тем не менее, руководство регулятора намерено добиться стабилизации инфляции на среднесрочном целевом уровне в два процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержание мигрантов в московской бане обернулось международным скандалом. Как развивались события?

    Европейский центробанк приготовился к торговой войне и снизил ставки

    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

    Пассажиры получили травмы из-за обрушения потолка в салоне самолета в США

    Опубликовано качественное фото китайского J-XDS

    Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

    В России образовались очереди за яйцами к Пасхе

    Депутат Госдумы рассказал о москвичке и тазике фекалий

    МИД рассказал об ответе России на возможные удары немецких ракет Taurus

    Четверо мужчин попались на контрабанде пяти тысяч муравьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости