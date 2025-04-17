Европейский центробанк приготовился к торговой войне и снизил ставки

ЕЦБ: Базовая процентная ставка снижена до 2,4 % годовых

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил три ключевые процентные ставки. Об этом сообщается на сайте этого регулятора.

Ставку по депозитам опустили 2,25 процента, маржинальную кредитную ставка — до 2,65 процента, а базовую процентную ставка — до 2,4 процента.

В ЕЦБ отметили, что инфляция в Европейском союзе снижается по плану и есть основания полагать, что она стабилизируется на уровне около двух процентов. Кроме того, в ЕС замедляется рост заработной платы, а экономика еврозоны становится более устойчива к глобальным потрясениям. Впрочем, ЕЦБ признал, что перспективы роста ухудшились из-за растущей торговой напряженности. Это чревато падением доверия со стороны домохозяйств и компаний, а также скверное реакцией рынка.

Тем не менее, руководство регулятора намерено добиться стабилизации инфляции на среднесрочном целевом уровне в два процента.