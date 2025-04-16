В Евросоюзе определили страну с самой высокой инфляцией

Евростат: В ЕС самая высокая инфляция зафиксирована в Румынии

В марте 2025 года самый высокий годовой уровень инфляции зафиксировали в Румынии, где данный показатель составил 5,1 процента. Об этом сообщил Евростат.

Двумя другими государствами — членами ЕС с высокой инфляцией оказались Венгрия (4,8 процента) и Польша (4,4 процента). Самыми низкими значениями смогли похвастаться Франция (0,9 процента), Дания (1,4 процента) и Люксембург (1,5 процента).

В еврозоне годовой уровень инфляции достиг в первый месяц весны 2,2 процента. В феврале он составлял 2,3 процента, а год назад — 2,4 процента. В Европейском союзе годовой уровень инфляции оценили в 2,5 процента. В конце зимы он составлял 2,7 процента.

Во второй половине марта Евростат сообщал, что самой низкой инфляции в странах союза добились Франция, Ирландия и Финляндия, а в Венгрии, Румынии и Эстонии она достигла наиболее высоких значений.

По словам руководителя Европейского центрального банка Кристин Лагард, инфляция в ЕС может начать расти ускоренными темпами из-за фрагментации торговли и более высоких расходов на оборону. С другой стороны, пошлины США могут привести к переориентации избыточных китайских мощностей в Европу, что обеспечит снижение инфляции.