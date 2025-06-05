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13:24, 5 июня 2025Силовые структуры

ФСБ назвала терактом подрыв железной дороги в Воронежской области

ФСБ: Ж/д пути в Воронежской области повреждены из-за подрыва
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Воронежской области железнодорожные пути были повреждены из-за подрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что трагических последствий удалось избежать благодаря действиям поездной бригады и машиниста, применивших экстренное торможение.

ФСБ считает, что имеются все основания для возбуждения дела по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее появились первые фото с места подрыва железной дороги. На месте происшествия работают оперативные службы, уже прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.

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