ФСБ назвала терактом подрыв железной дороги в Воронежской области

ФСБ: Ж/д пути в Воронежской области повреждены из-за подрыва

В Воронежской области железнодорожные пути были повреждены из-за подрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что трагических последствий удалось избежать благодаря действиям поездной бригады и машиниста, применивших экстренное торможение.

ФСБ считает, что имеются все основания для возбуждения дела по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее появились первые фото с места подрыва железной дороги. На месте происшествия работают оперативные службы, уже прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.