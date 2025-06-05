Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:05, 5 июня 2025Силовые структуры

Появились первые фото с места подрыва железной дороги в Воронежской области

Mash: Опубликованы фото с места подрыва на ж/д путях в Воронежской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Появились первые фото с места подрыва на железнодорожных путях в Воронежской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На фотографиях видно, что на железнодорожном полотне повреждены четыре шпалы и сам рельс. Дыру на перегоне Евдаково — Сагуны заметил машинист пассажирского поезда, который ехал из Калининграда в Адлер.

Задержаны 19 поездов. Предварительно, причиной ЧП стали диверсия и взрыв.

В Воронежской области прогремел взрыв на железнодорожных путях. Инцидент произошел около 9:30 утра по московскому времени. На месте происшествия работают оперативные службы, уже прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Продолжение в новости Раскрыты данные о подорвавших железнодорожные пути под Воронежем взрывных устройствах
    Последние новости

    Железную дорогу подорвали в Воронежской области. Найдены несколько бомб

    Звезда «Универа» назвал брак хождением по граблям

    Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

    В России оценили возможность признания Украины государством-террористом

    Стало известно о продвижении российских военных к Сумам

    Появилось видео с задержанными в Воронежской области поездами

    Трамп захотел заставить Сербию принять депортированных мигрантов

    Приговор журналистке за фейки о Российской армии признали законным

    Роднина оценила политический потенциал Овечкина

    Россиянам напомнили о полагающихся им надбавках к пенсиям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости