Появились первые фото с места подрыва железной дороги в Воронежской области

Mash: Опубликованы фото с места подрыва на ж/д путях в Воронежской области

Появились первые фото с места подрыва на железнодорожных путях в Воронежской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На фотографиях видно, что на железнодорожном полотне повреждены четыре шпалы и сам рельс. Дыру на перегоне Евдаково — Сагуны заметил машинист пассажирского поезда, который ехал из Калининграда в Адлер.

Задержаны 19 поездов. Предварительно, причиной ЧП стали диверсия и взрыв.

В Воронежской области прогремел взрыв на железнодорожных путях. Инцидент произошел около 9:30 утра по московскому времени. На месте происшествия работают оперативные службы, уже прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.