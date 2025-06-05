В Воронежской области остановили движение поездов из-за взрыва на ж/д путях

В Воронежской области прогремел взрыв на железнодорожных путях. Инцидент произошел около 9:30 утра по московскому времени на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на участке железной дороги были остановлены несколько поездов. «Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет», — сообщил чиновник в Telegram, подчеркнув что держит ситуацию на личном контроле.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На месте происшествия работают оперативные службы, также туда прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Там подтвердили, что в связи с повреждением одного из путей на перегоне движение временно остановлено. «В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», — сообщается в Telegram-канале ЮЖВД.

Рядом с местом взрыва нашли бомбы

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что рядом с местом взрыва нашли несколько самодельных взрывных устройств (СВУ). К месту происшествия на ж/д путях направлены автомобили разминирования.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В свою очередь, военкор Юрий Котенок назвал произошедшее новой попыткой диверсии. «На этот раз — в Воронежской области, между станциями Евдаково и Сагуны. В результате подрыва взрывного устройства повреждено железнодорожное полотно», — написал он в Telegram.

В Брянской области подорвали мост

В ночь на 1 июня мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86 Климов — Москва в результате подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, бомба для теракта была снаряжена взрывчаткой иностранного производства.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что подрыв Вооруженными силами Украины моста является целенаправленным ударом по гражданским. Глава государства подчеркнул, что по всем международным нормам осуществленные Киевом действия называются терроризмом.