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11:01, 5 июня 2025Россия

Стало известно о взрыве на железной дороге в российском регионе

Mash: На железнодорожных путях в Воронежской области произошел взрыв
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Воронежской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, инцидент произошел около 9:30 утра по московскому времени на 725 километре перегона Евдаково — Сагуны. В результате оказалось повреждено железнодорожное полотно. Пострадавших, предварительно, нет.

В свою очередь, Shot пишет, что на участке железной дороги, где произошел взрыв, остановлено движение двух поездов. На месте работают экстренные службы.

Военкор Юрий Котенок назвал произошедшее попыткой диверсии. По его словам, в действие было приведено взрывное устройство.

Ранее президент России Владимир Путин назвал целенаправленным ударом по гражданским подрыв Вооруженными силами Украины моста в Брянской области. Он подчеркнул, что по всем международным нормам, осуществленные Киевом действия называются терроризмом.

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