Раскрыты данные о подорвавших железнодорожные пути под Воронежем взрывных устройствах

Shot: Два СВУ взорвались на железнодорожных путях в Воронежской области

Появились первые фото с места подрыва железной дороги в Воронежской области

Начало событий в новости Появились первые фото с места подрыва железной дороги в Воронежской области

По предварительной информации, два самодельных взрывных устройства (СВУ) взорвались на железнодорожных путях в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, они были заложены примерно в 10-20 метрах друг от друга. Позднее специалисты обнаружили еще несколько взрывных устройств.

Как передает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале, из-за ЧП задерживается 21 пассажирский поезд дальнего следования.

Ранее были опубликованы первые фотографии с места подрыва на перегоне Евдаково — Сагуны.

Взрыв на железнодорожных путях в Воронежской области произошел около 9:30 утра по московскому времени. На месте происшествия работают оперативные службы, уже прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.