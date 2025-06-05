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13:21, 5 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты данные о подорвавших железнодорожные пути под Воронежем взрывных устройствах

Shot: Два СВУ взорвались на железнодорожных путях в Воронежской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились первые фото с места подрыва железной дороги в Воронежской области

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

По предварительной информации, два самодельных взрывных устройства (СВУ) взорвались на железнодорожных путях в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, они были заложены примерно в 10-20 метрах друг от друга. Позднее специалисты обнаружили еще несколько взрывных устройств.

Как передает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале, из-за ЧП задерживается 21 пассажирский поезд дальнего следования.

Ранее были опубликованы первые фотографии с места подрыва на перегоне Евдаково — Сагуны.

Взрыв на железнодорожных путях в Воронежской области произошел около 9:30 утра по московскому времени. На месте происшествия работают оперативные службы, уже прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.

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