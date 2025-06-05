Раскрыты данные о подорвавших железнодорожные пути под Воронежем взрывных устройствах

По предварительной информации, два самодельных взрывных устройства (СВУ) взорвались на железнодорожных путях в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, они были заложены примерно в 10-20 метрах друг от друга. Позднее специалисты обнаружили еще несколько взрывных устройств.
Как передает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале, из-за ЧП задерживается 21 пассажирский поезд дальнего следования.
Ранее были опубликованы первые фотографии с места подрыва на перегоне Евдаково — Сагуны.
Взрыв на железнодорожных путях в Воронежской области произошел около 9:30 утра по московскому времени. На месте происшествия работают оперативные службы, уже прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.