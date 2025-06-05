ФСБ подключилась к расследованию подрыва в Воронежской области

ФСБ: По факту подрыва на путях в Воронежской области возбудят дело о терроризме

Раскрыты данные о подорвавших железнодорожные пути под Воронежем взрывных устройствах

Начало событий в новости Раскрыты данные о подорвавших железнодорожные пути под Воронежем взрывных устройствах

Сотрудники ФСБ подключились к расследованию обстоятельств подрыва на железнодорожных путях в Воронежской области. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

У силовиков имеются основания для возбуждения уголовного дела по террористической статье. Взрывные устройства, заложенные на железнодорожном полотне, сработали перед поездом.

Две бомбы находились примерно в 10-20 метрах друг от друга. Позднее специалисты обнаружили еще несколько взрывных устройств.

Из-за ЧП задерживается 26 пассажирских поездов дальнего следования.

Ранее были опубликованы первые фотографии с места подрыва на перегоне Евдаково — Сагуны.

Взрыв на железнодорожных путях в Воронежской области произошел около 9:30 утра по московскому времени. На месте происшествия работают оперативные службы, уже прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.