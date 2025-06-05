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13:30, 5 июня 2025Силовые структуры

ФСБ подключилась к расследованию подрыва в Воронежской области

ФСБ: По факту подрыва на путях в Воронежской области возбудят дело о терроризме
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты данные о подорвавших железнодорожные пути под Воронежем взрывных устройствах

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ подключились к расследованию обстоятельств подрыва на железнодорожных путях в Воронежской области. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

У силовиков имеются основания для возбуждения уголовного дела по террористической статье. Взрывные устройства, заложенные на железнодорожном полотне, сработали перед поездом.

Две бомбы находились примерно в 10-20 метрах друг от друга. Позднее специалисты обнаружили еще несколько взрывных устройств.

Из-за ЧП задерживается 26 пассажирских поездов дальнего следования.

Ранее были опубликованы первые фотографии с места подрыва на перегоне Евдаково — Сагуны.

Взрыв на железнодорожных путях в Воронежской области произошел около 9:30 утра по московскому времени. На месте происшествия работают оперативные службы, уже прибыла аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД.

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