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13:12, 5 июня 2025Экономика

Гигант мирового рынка потребительских товаров уволит тысячи человек

Bloomberg: Procter & Gamble запланировала сократить 15 процентов сотрудников
Кирилл Луцюк

Фото: Timothy Aeppel / Reuters

Крупнейший в мире рекламодатель, компания Procter & Gamble (P&G) запланировала сократить до 15 процентов рабочих мест в непроизводственных сферах в течение следующих двух лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Эти шаги направлены на повышение производительности. Уточняется, что сокращения затронут семь тысяч сотрудников. Издание подчеркнуло, что в настоящее время все производители туалетной бумаги и зубной пасты борются с ослаблением потребительского спроса и более высокими издержками из-за тарифов. Как следствие, они сокращают расходы.

В свою очередь, издание Financial Times уточнило, что P&G ждет двухпроцентного роста продаж в 2025 году, хотя прежде прогнозировались 3-5 процентов. Кроме того, есть сведения о планах корпорации продать некоторые из своих брендов, а также провести реструктуризацию.

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По информации издания Reuters, на 30 июня 2024 года в P&G работали около 108 тысяч человек.

Как известно, Procter & Gamble оказалась одной из тех американских компаний, которые продолжили работать в России после февраля 2022 года, хотя в апреле того же года говорила о рисках полного ухода.

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