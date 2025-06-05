Хинштейн счел чрезвычайной ситуацию с коррупцией в Курской области

Врио курского главы Хинштейн назвал чрезвычайной ситуацию с коррупцией в регионе

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал чрезвычайной ситуацию с коррупцией в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«По поводу коррупции... Я в отчете не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит... а сидит», — сказал он.

Политик пояснил, что с коррупцией он намерен бороться при поддержке депутатов. Хинштейн также заявил, что за полгода увидел то, что говорит о существовании серьезных проблем, касающихся высокого уровня коррупции. По словам чиновника, он увидел это и благодаря обращениям со стороны жителей.

Бывший губернатор приграничного региона Алексей Смирнов объявил об отставке. Позже Смирнова арестовали по подозрению в хищении миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений в регионе.