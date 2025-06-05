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11:01, 5 июня 2025Путешествия

Иностранные авиакомпании захотели перенести часть рейсов из Москвы из-за беспилотников

Две авиакомпании захотели перенести рейсы из Москвы в Петербург из-за атак БПЛА
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Две иностранные авиакомпании захотели перенести часть рейсов из Москвы в Санкт-Петербург из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Источники в авиационной отрасли сообщили изданию, что как минимум два перевозчика захотели перевести часть рейсов из аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково в петербургский Пулково. Предположительно, речь идет о турецкой компании Turkish Airlines. Вторая не указывается, при этом ранее президент Emirates Тим Кларк допускал корректировку программы полетов между Россией и другими странами из-за атак дронов.

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Зарубежные авиакомпании вынуждены корректировать маршруты из-за частого введения ограничений в московских аэропортах. Еще одна причина — растущее количество пассажиров, которые летают за границу из российской столицы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

Тем временем в аэропорту Домодедово заявили РИА Новости, что информация о переносе рейсов в Пулково не соответствует действительности.

В последний раз ограничения на взлет и посадку самолетов в Москве вводили 29 мая. Тогда временно приостанавливал работу аэропорт Внуково.

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