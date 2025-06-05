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12:45, 5 июня 2025Моя страна

Иностранные журналисты восхитились российским городом

Китайский журналист Хэ о Волгограде: Все были удивлены увиденным
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Иностранные журналисты посетили Волгоград в рамках организованного МИД России пресс-тура. Корреспонденты из разных стран поднялись на Мамаев курган, посмотрели Дом Павлова и поднятый со дна Волги бронекатер, а также посетили главные музеи города, передает «Российская газета».

По словам представителя китайского информационного агентства «Синьхуа» Хуана Хэ, больше всего туристическую группу удивил подростковый лагерь военно-патриотической направленности.

«Все были удивлены увиденным. Это и современное оборудование, и серьезная программа по оборонительной подготовке. Воспитание патриотизма начинается с детства», — поделился впечатлениями Хэ.

Собкор вьетнамского агентства «ВИА» Ле Тхи Там Ханг, в свою очередь, выделила монумент «Родина-мать», отметив, что когда-то давно, еще ребенком, находила у родителей открытку с ее изображением. «И вот я ее увидела», — указала представитель СМИ.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на перелеты в Горно-Алтайск, Калининградскую область и города Дальневосточного федерального округа. Также оказались востребованы города-миллионники — Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Волгоград и Красноярск.

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